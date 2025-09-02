szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Torlódás a tanév első napján

1 órája

Félórás dugó, káosz a csatári kereszteződésnél – A közútkezelőt hibáztatják az autósok (+ videó, képek)

Címkék#jelenség#csúcsforgalomban#lámpa#csomópont#káosz#csatári#munkálatok#tanév

Már a múlt héten is gond volt a csatári kereszteződésnél, most viszont a reggeli csúcsforgalomban tetőzött a káosz. Sokan a közútkezelő hibáját emlegetik, és az iskolakezdés napjára időzített kaszálás sem segített a helyzeten.

Akik szeptember 1-jén reggel a csatári kereszteződés felé vették az irányt, nem éppen zökkenőmentes iskolakezdésre számíthattak. A 8-as főúton tapasztalható forgalmi dugó, torlódás már nem új jelenség, de az iskolakezdés napjára időzített munkálatok és a régóta problémás lámpás kereszteződés most sokaknál kiverte a biztosítékot. A Márkói közügyek és a 8-as Főút Hírei Facebook-csoportban is egymást érik a dühös hozzászólások.

Dugó, idegesség, kaszálás – káosz a csatári csomópontnál a tanév első napján
Dugó, idegesség, kaszálás – káosz a csatári csomópontnál a tanév első napján
Forrás: 8-as Főút Hírei / Baleseteinek megelőzése  

Dugó, idegesség, kaszálás – káosz a csatári csomópontnál a tanév első napján

Több autós is arról számolt be, hogy 25-30 percet is várakoztak a csatári kereszteződésnél, mire egyáltalán tovább tudtak haladni. Az egyik bejegyzés szerint a torlódás 7.06-tól 7.35-ig tartott. A Márkói közügyek Facebook-csoportban a posztoló elkeseredetten írta:

Már nem tudom, mikor induljak munkába, másfél órával előbb, hogy be is érjek nyolcra, vagy előtte picivel?

 

Tábla figyelmeztet a torlódásra

A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a reggeli csúcsforgalomban a közútkezelő kaszálási munkákat végzett ugyanott. A 8-as Főút Hírei Facebook-csoport egyik tagja így fakadt ki:

Már múlt héten is rossz volt a lámpa, de hogy épp az iskolakezdés reggelén küldik ki kaszálni a közútkezelő embereit... ráadásul olyan szakaszra, ami pár méterrel később eleve egy sávra szűkül.

A kaszálógép miatt szinte teljesen megállt a forgalom, és a beszámolók szerint kis híján koccanás is történt. Annyira lassította a forgalmat a „gyökkettővel" haladó munkagép, hogy szinte teljesen feltartotta az egyik sávot. A videón, amelyet az egyik autós rögzített, az is látszik, hogy a torlódások miatt egy járművezető a piros lámpán is áthajtott, vélhetően a hosszú várakozás miatt veszítette el a türelmét.

A kaszálási munkálat és a rosszul időzített forgalomirányítás együttesen majdnem balesethez is vezetett. Egyelőre nem tudni, lesz-e következménye a piros lámpás áthajtásnak, de az biztos: az érintett autósok szerint ezt a helyzetet régóta lehetett volna kezelni, különösen az iskolakezdés ismeretében. Sokan jogosan kérdőjelezik meg: miért pont egy ennyire forgalmas, kritikus időpontban történik az ilyen árokkarbantartás, útszéli fűkaszálás?

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu