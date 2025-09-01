26 perce
Hatalmas lángokkal égett közel hatvan elektromos roller (+ videó!)
Mintegy hatvan elektromos roller lángolt vasárnap egy fővárosi üzlethelyiségben. A tűzoltók azonnal a helyszínre siettek, az épületből több embert is ki kellett menekíteni.
"Csaknem hatvan elektromos roller akkumulátora égett vasárnap délután Budapesten, az 5. kerületben, egy, a Március 15-e téren lévő négyemeletes épület földszinti üzlethelyiségében" - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Facebook-oldalán.
Hozzátették, az épületben működő utazási iroda elektromos rollerek bérlésével foglalkozott. Az iroda mögötti raktárban töltötték az akkumulátorokat, feltehetően ezek egyike gyulladt meg, innen terjedt át a tűz a többire, végül összesen csaknem 60 roller akkumulátora égett.
Elektromos rollerek akkumulátorai égtek
Amint felcsaptak a lángok, azonnal riasztották a fővárosi hivatásos tűzoltókat, akik három percen belül a helyszínen voltak, négy tűzoltójárművel és öt vízsugárral fékezték meg a tüzet.
"Az épületet a beavatkozás idejére hét embernek kellett elhagynia, a többi lakót arra kérték, hogy maradjanak lakásukban, amíg a munkálatok tartanak. A tűzoltók csaknem egy órán át dolgoztak, ezt követően átvizsgálták és átszellőztették a lakóházat és a padlásteret. Szerencsére senki nem sérült meg" - olvasható a posztban.
Tűzoltók figyelmeztetnek: így használd biztonságosan az e-rollert