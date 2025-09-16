szeptember 16., kedd

Vigyázzunk egymásra!

2 órája

Hányan utazhatnak biztonságosan egy elektromos rolleren? Sokan nem tudják a helyes választ

Címkék#elektromos roller#biztonság#roller használat#közlekedés

A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy az elektromos roller használata kizárólag egy fő számára biztonságos.

Farkas Réka

Gyakori, hogy egy felnőtt a gyerekkel együtt utazik az elektromos rolleren, de ez komoly kockázatot jelent: a kicsik könnyen elveszíthetik egyensúlyukat, ami súlyos balesetekhez vezethet.

Az elektromos roller helytelen használata balesethez vezethet.
Az elektromos roller helytelen használata balesethez vezethet
Forrás: police.hu

Az elektromos roller veszélyes lehet

A hatóság hangsúlyozza, hogy a legkisebbek számára a gyaloglás, a kerékpár vagy a koruknak megfelelő roller a biztonságosabb közlekedési forma. Emellett arra is figyelmeztetnek, hogy a fülhallgató használata veszélyes, hiszen tompítja a figyelmet, és a közlekedők nem hallják időben a forgalom zajait vagy a figyelmeztető dudálást.

Gondolj a gyerek biztonságára, neki a közlekedés legyen élmény, ne veszély!

– hívja fel a rendőrség a figyelmet.

Veszprém vármegyében a nyár során több eset is bizonyította, hogy a közlekedés szabályainak figyelmen kívül hagyása akár életveszélyes is lehet.

 

