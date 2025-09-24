Egy száguldozó elektromos rolleres fékezés nélkül elütött egy idős asszonyt

A Budakörnyéki Járási Ügyészség vádirata szerint a férfi 2024. szeptember 5-én, Tápiógyörgyén nagy sebességgel közlekedett az elektromos rollerjével. A férfi előtt, vele egyező irányban, az úttest jobb szélén gyalogolt egy idős asszony. A férfi figyelmetlensége miatt későn vette észre a nőt, és a roller jobb oldalával fékezés nélkül elsodorta. A sértett az elektromos rolleres baleset következtében maradandó fogyatékosság hátramaradásával gyógyuló sérülést szenvedett.

Egyre több az elektromos rolleres baleset

Illusztráció: Országos Mentőszolgálat/Facebook

Megszegte a KRESZT-t, ezt történt az elektromos rolleres baleset

A baleset azért következett be, mert a vádlott megszegte azon KRESZ-előírást, hogy járművel a forgalmi, az időjárási és látási viszonyoknak, továbbá az útviszonyoknak megfelelően kell közlekedni, továbbá figyelemmel kell lenni a jármű sajátosságaira, az utasokra és a rakományra. A Budakörnyéki Járási Ügyészség a férfit maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja és vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozta.

Nemrég tragédia történt egy e-rolleressel

Előző héten Győrszentivánon egy elektromos rolleres baleset tragédiával végződött: csütörtök hajnalban egy személyautó a Fehérvári út felé tartva frontálisan ütközött egy szemből érkező elektromos rollerrel. A rollert vezető fiatal férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint a 30 év körüli áldozatot megpróbálták újraéleszteni, de az életét már nem tudták megmenteni.