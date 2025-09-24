szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A nyugdíjasnak maradandó fogyatékossága lett a baleset miatt

1 órája

Egy száguldozó elektromos rolleres fékezés nélkül elütött egy idős asszonyt

Címkék#baleset#elektromos roller#elektromos rollerek

Egy férfi elektromos rollerrel elgázolt egy idős gyalogost, aki maradandó fogyatékosság hátramaradásával gyógyuló sérülést szenvedett a balesetben. Az ügyészség vádat emelt az e-rolleres ellen.

Polgár Tibor

A Budakörnyéki Járási Ügyészség vádirata szerint a férfi 2024. szeptember 5-én, Tápiógyörgyén nagy sebességgel közlekedett az elektromos rollerjével. A férfi előtt, vele egyező irányban, az úttest jobb szélén gyalogolt egy idős asszony. A férfi figyelmetlensége miatt későn vette észre a nőt, és a roller jobb oldalával fékezés nélkül elsodorta. A sértett az elektromos rolleres baleset következtében maradandó fogyatékosság hátramaradásával gyógyuló sérülést szenvedett.

Egyre több az elektromos rolleres baleset
Egyre több az elektromos rolleres baleset
Illusztráció: Országos Mentőszolgálat/Facebook

Megszegte a KRESZT-t, ezt történt az elektromos rolleres baleset

A baleset azért következett be, mert a vádlott megszegte azon KRESZ-előírást, hogy járművel a forgalmi, az időjárási és látási viszonyoknak, továbbá az útviszonyoknak megfelelően kell közlekedni, továbbá figyelemmel kell lenni a jármű sajátosságaira, az utasokra és a rakományra. A Budakörnyéki Járási Ügyészség a férfit maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja és vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozta.

Nemrég tragédia történt egy e-rolleressel

Előző héten Győrszentivánon egy elektromos rolleres baleset tragédiával végződött: csütörtök hajnalban egy személyautó a Fehérvári út felé tartva frontálisan ütközött egy szemből érkező elektromos rollerrel. A rollert vezető fiatal férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint a 30 év körüli áldozatot megpróbálták újraéleszteni, de az életét már nem tudták megmenteni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu