szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

3 órája

Újabb tragédiák: gyerekek vesztették életüket elektromos rolleres balesetekben

Címkék#baleset#roller#gyermek

Szomorú hírek érkeztek a szomszédból is: rövid időn belül két gyermek is életét vesztette súlyos elektromos rolleres balesetek következtében Szatmár és Szeben megyében.

Veol.hu
Újabb tragédiák: gyerekek vesztették életüket elektromos rolleres balesetekben

Rolleres balesetekre figyelmeztetnek a mentősök.

Forrás: Országos Mentőszolgálat

Nem csak Magyarországon okoznak súlyos balesetet az elektromos rollerek. A Szatmár megyei Kányházán még július 11-én történt tragédia, amikor egy mindössze 10 éves kisfiú, miközben egy kölcsönkapott elektromos rollerrel közlekedett a 197-es megyei úton, elveszítette uralmát a jármű felett, majd elesett. Az esés következtében súlyos fejsérülést szenvedett, szíve és légzése leállt, így a helyszínre érkező mentők életveszélyes állapotban szállította kórházba. A gyermek hosszú ideig küzdött az életéért, ám a napokban szervezete feladta a harcot.

Elektromos roller okozott balesetet egy pápai játszótéren
Az elektromos roller nem biztonságos, a gyerekek vannak a legnagyobb veszélyben
Forrás: baon.hu / illusztráció

Elektromos rollerrel a halálba

Nem sokkal korábban, szeptember 2-án egy másik tragikus eset is történt: egy 13 éves Szeben megyei fiú ugyancsak elektromos rollerrel közlekedett, amikor elesett és súlyos koponyasérülést szenvedett. Bár a mentők újraélesztették, intubálták és a nagybányai sürgősségi kórházba szállították, közel két hónapos kórházi kezelés után ő is életét vesztette – írja a maszol.hu.

Mindkét eset rávilágít az elektromos rollerek használatának veszélyeire, különösen a gyermekek körében. A hatóságok nálunk is ismételten felhívják a figyelmet a biztonsági szabályok betartására, a védőfelszerelés viselésére, és arra, hogy ezek a járművek nem játékok – használatuk komoly kockázatokkal járhat.

Az alábbi videón egy rolleres látható, aki hatalmasat esik, miután ráhajt egy kátyúra:

Nálunk is egyre nagyobb a veszély

A napokban a győri Ipari Park közelében egy személyautó a Fehérvári út felé tartva frontálisan ütközött egy szemből érkező elektromos rollerrel. A rollert vezető fiatal férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Nálunk legutóbb Pápán, az egyik játszótéren kisgyermekek között száguldozott egy elektromos rolleres. Egy 2 éves kisfiú megsérült, miután a jármű elsodorta. 

Júliusban egy fiatal nő a veszprémi Jutasi úton rollerrel közlekedett a bicikliúton, amikor elesett. A rollerbaleset következtében néhány percre elveszítette az eszméletét is. Előtte Veszprémben V-Busz 3-as számú helyi járatos busza ütközött egy elektromos rolleressel, aki egy mellékutcából körültekintés nélkül hajtott ki. Csak a buszsofőr gyors reakcióján múlt, hogy nem lett nagyobb baleset. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu