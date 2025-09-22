Újabb tragédiák: gyerekek vesztették életüket elektromos rolleres balesetekben

Nem csak Magyarországon okoznak súlyos balesetet az elektromos rollerek. A Szatmár megyei Kányházán még július 11-én történt tragédia, amikor egy mindössze 10 éves kisfiú, miközben egy kölcsönkapott elektromos rollerrel közlekedett a 197-es megyei úton, elveszítette uralmát a jármű felett, majd elesett. Az esés következtében súlyos fejsérülést szenvedett, szíve és légzése leállt, így a helyszínre érkező mentők életveszélyes állapotban szállította kórházba. A gyermek hosszú ideig küzdött az életéért, ám a napokban szervezete feladta a harcot.

Az elektromos roller nem biztonságos, a gyerekek vannak a legnagyobb veszélyben

Forrás: baon.hu / illusztráció

Elektromos rollerrel a halálba

Nem sokkal korábban, szeptember 2-án egy másik tragikus eset is történt: egy 13 éves Szeben megyei fiú ugyancsak elektromos rollerrel közlekedett, amikor elesett és súlyos koponyasérülést szenvedett. Bár a mentők újraélesztették, intubálták és a nagybányai sürgősségi kórházba szállították, közel két hónapos kórházi kezelés után ő is életét vesztette – írja a maszol.hu.

Mindkét eset rávilágít az elektromos rollerek használatának veszélyeire, különösen a gyermekek körében. A hatóságok nálunk is ismételten felhívják a figyelmet a biztonsági szabályok betartására, a védőfelszerelés viselésére, és arra, hogy ezek a járművek nem játékok – használatuk komoly kockázatokkal járhat.

Az alábbi videón egy rolleres látható, aki hatalmasat esik, miután ráhajt egy kátyúra:

Nálunk is egyre nagyobb a veszély

A napokban a győri Ipari Park közelében egy személyautó a Fehérvári út felé tartva frontálisan ütközött egy szemből érkező elektromos rollerrel. A rollert vezető fiatal férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Nálunk legutóbb Pápán, az egyik játszótéren kisgyermekek között száguldozott egy elektromos rolleres. Egy 2 éves kisfiú megsérült, miután a jármű elsodorta.

Júliusban egy fiatal nő a veszprémi Jutasi úton rollerrel közlekedett a bicikliúton, amikor elesett. A rollerbaleset következtében néhány percre elveszítette az eszméletét is. Előtte Veszprémben V-Busz 3-as számú helyi járatos busza ütközött egy elektromos rolleressel, aki egy mellékutcából körültekintés nélkül hajtott ki. Csak a buszsofőr gyors reakcióján múlt, hogy nem lett nagyobb baleset.