Szakszerűtlenül összerakott kézilabdakapu zuhant egy kiskorúra

2022 április–májusában a vádlottak egy gyermektábornál dolgoztak: az I. rendű vádlott műszaki koordinátorként, a II–IV. rendű vádlottak karbantartóként. A tábor vezetése új fém kézilabdakapukat rendelt a sportpályára, a feladat végrehajtását az I. rendű vádlott kapta meg, aki a munkát a karbantartókra bízta, noha nem rendelkeztek a szükséges lakatos szaktudással – írja a birosag.hu az életveszélyes sérülést okozó gondatlansággal kapcsolatban.

A gyermek életveszélyes állapotba került, miután a 79,5 kilós szerkezet ráesett

Fotó: pexels.com

A vádlottak a kapukat hibásan rögzítették: a gyártó által előírt M12-es csavarok helyett M10-eseket használtak, és az egyik kaput csak három csavarral erősítették fel a négy helyett. A stabilitást nem ellenőrizték. Az I. rendű vádlott a szakszerűtlen munkát lejelentette, és a kapukat átadták használatra.

Életveszélyes sérüléseket szenvedett a kiskorú

2022. május 18-án egy diák a kapuba kapaszkodott, amely kiszakadt, és a 79,5 kilós szerkezet ráesett. A gyermek súlyos koponyasérülést, agykárosodást szenvedett, életveszélyes állapotba került, hosszú intenzív kezelésre szorult, maradandó fogyatékosság alakult ki nála.

A baleset a vádlottak szakszerűtlen munkavégzésére, illetve az I. rendű vádlott ellenőrzési és irányítási mulasztására vezethető vissza.