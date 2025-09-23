szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Maradandó fogyatékosság alakult ki

39 perce

Szakszerűtlenül összerakott kézilabdakapu zuhant egy kiskorúra

Címkék#életveszélyes állapot#gyermektábor#kézilabda kapu

Szeptember 24-én tárgyalja a Veszprémi Járásbíróság azt az ügyet, melyben egy kiskorú súlyos agykárosodást szenvedett.

Szilas Lilla

2022 április–májusában a vádlottak egy gyermektábornál dolgoztak: az I. rendű vádlott műszaki koordinátorként, a II–IV. rendű vádlottak karbantartóként. A tábor vezetése új fém kézilabdakapukat rendelt a sportpályára, a feladat végrehajtását az I. rendű vádlott kapta meg, aki a munkát a karbantartókra bízta, noha nem rendelkeztek a szükséges lakatos szaktudással – írja a birosag.hu az életveszélyes sérülést okozó gondatlansággal kapcsolatban. 

A gyermek életveszélyes állapotba került, miután a 79,5 kilós szerkezet ráesett
A gyermek életveszélyes állapotba került, miután a 79,5 kilós szerkezet ráesett
Fotó: pexels.com

A vádlottak a kapukat hibásan rögzítették: a gyártó által előírt M12-es csavarok helyett M10-eseket használtak, és az egyik kaput csak három csavarral erősítették fel a négy helyett. A stabilitást nem ellenőrizték. Az I. rendű vádlott a szakszerűtlen munkát lejelentette, és a kapukat átadták használatra.

Életveszélyes sérüléseket szenvedett a kiskorú

2022. május 18-án egy diák a kapuba kapaszkodott, amely kiszakadt, és a 79,5 kilós szerkezet ráesett. A gyermek súlyos koponyasérülést, agykárosodást szenvedett, életveszélyes állapotba került, hosszú intenzív kezelésre szorult, maradandó fogyatékosság alakult ki nála.

A baleset a vádlottak szakszerűtlen munkavégzésére, illetve az I. rendű vádlott ellenőrzési és irányítási mulasztására vezethető vissza.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu