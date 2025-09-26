Öt szökésben lévő férfit keresnek a Veszprém vármegyei rendőrök

A 30 éves Maksatbekovich Chyngyz Kirgizisztánban született, ügye a Balatonalmádi Rendőrkapitánysághoz került. Az ellene kiadott elfogatóparancs alapja az ittas járművezetés. Ez a vétség az egyik leggyakrabban visszatérő bűneset a magyar bíróságok előtt: akár 2 év szabadságvesztéssel is büntethető, főként, ha balesetveszélyt teremtett.

Elfogatóparancsot adtak ki a kirgiz férfi ellen

Veszprémi elfogatóparancsot ért a „hódító” közúti trükközése

A 39 éves, veszprémi születésű Nagy Sándor ellen szeptember 22-én adott ki körözést a Veszprémi Törvényszék. Az eljárást a Tapolcai Rendőrkapitányság folytatja le. A balesetveszélyes vezetés súlyos bűncselekmény: már az is megvalósítja, aki mások testi épségét közvetlen veszélynek teszi ki az utakon.

Nagy Sándor

Hiányzott a benzingőz Karika Krisztofernek – eltiltás alatt is a volán mögé ült

A pápai születésű, 25 éves férfit a helyi rendőrkapitányság körözi. Ellene az a vád, hogy annak ellenére vezetett, hogy jogerős határozat tiltotta el a járművezetéstől. A Büntető törvénykönyv szerint az eltiltás hatálya alatti járművezetés akár egy évig terjedő szabadságvesztéssel is járhat. Az ilyen ügyek gyakoriak: a visszaesők sokszor nem veszik komolyan a tilalmat.

Karika Krisztofer

Lehowicz Roland Róbert szintén Pápán próbált jogsi nélkül furikázni

A 29 éves, tatabányai születésű férfi ellen szintén a Pápai Rendőrkapitányság rendelt el körözést. Ő is eltiltás hatálya alatt vezetett, vagyis jogilag ugyanabba a kategóriába esik, mint Karika Krisztofer, de ügye külön kezelt ügyiratszám alatt fut. A bírói gyakorlatban ezeknél az eseteknél nemcsak a szabadságvesztés fenyeget, hanem újabb, hosszabb idejű eltiltás kiszabása is.

Lehowicz Roland Róbert

Egyszer csak megindult az üveg a kezében

A soproni születésű Nagy Balázs ellen a Veszprémi Rendőrkapitányság adta ki az elfogatóparancsot. A vád: járművezetés bódult állapotban, amit a Büntető törvénykönyv 237. §-a külön nevesít. Ez a bűncselekmény a kábítószer vagy más bódító szer hatása alatti vezetést jelenti, amely különösen veszélyes, mert a sofőr reflexeit, ítélőképességét teljesen eltorzítja. Az ítélkezési gyakorlatban ez a tett akár 3 év szabadságvesztéssel is büntethető.