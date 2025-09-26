1 órája
Öt szökésben lévő férfit keresnek a Veszprém vármegyei rendőrök
Az elmúlt hetekben több személy ellen adott ki elfogatóparancsot a Veszprém vármegyei rendőrség és bíróság. A közös nevező: mindannyian közúti bűncselekmény miatt kerültek a hatóság célkeresztjébe. A történetek különböznek, de a tanulság közös: a volán mögötti felelőtlenségnek súlyos következményei lehetnek.
A 30 éves Maksatbekovich Chyngyz Kirgizisztánban született, ügye a Balatonalmádi Rendőrkapitánysághoz került. Az ellene kiadott elfogatóparancs alapja az ittas járművezetés. Ez a vétség az egyik leggyakrabban visszatérő bűneset a magyar bíróságok előtt: akár 2 év szabadságvesztéssel is büntethető, főként, ha balesetveszélyt teremtett.
Veszprémi elfogatóparancsot ért a „hódító” közúti trükközése
A 39 éves, veszprémi születésű Nagy Sándor ellen szeptember 22-én adott ki körözést a Veszprémi Törvényszék. Az eljárást a Tapolcai Rendőrkapitányság folytatja le. A balesetveszélyes vezetés súlyos bűncselekmény: már az is megvalósítja, aki mások testi épségét közvetlen veszélynek teszi ki az utakon.
Hiányzott a benzingőz Karika Krisztofernek – eltiltás alatt is a volán mögé ült
A pápai születésű, 25 éves férfit a helyi rendőrkapitányság körözi. Ellene az a vád, hogy annak ellenére vezetett, hogy jogerős határozat tiltotta el a járművezetéstől. A Büntető törvénykönyv szerint az eltiltás hatálya alatti járművezetés akár egy évig terjedő szabadságvesztéssel is járhat. Az ilyen ügyek gyakoriak: a visszaesők sokszor nem veszik komolyan a tilalmat.
Lehowicz Roland Róbert szintén Pápán próbált jogsi nélkül furikázni
A 29 éves, tatabányai születésű férfi ellen szintén a Pápai Rendőrkapitányság rendelt el körözést. Ő is eltiltás hatálya alatt vezetett, vagyis jogilag ugyanabba a kategóriába esik, mint Karika Krisztofer, de ügye külön kezelt ügyiratszám alatt fut. A bírói gyakorlatban ezeknél az eseteknél nemcsak a szabadságvesztés fenyeget, hanem újabb, hosszabb idejű eltiltás kiszabása is.
Egyszer csak megindult az üveg a kezében
A soproni születésű Nagy Balázs ellen a Veszprémi Rendőrkapitányság adta ki az elfogatóparancsot. A vád: járművezetés bódult állapotban, amit a Büntető törvénykönyv 237. §-a külön nevesít. Ez a bűncselekmény a kábítószer vagy más bódító szer hatása alatti vezetést jelenti, amely különösen veszélyes, mert a sofőr reflexeit, ítélőképességét teljesen eltorzítja. Az ítélkezési gyakorlatban ez a tett akár 3 év szabadságvesztéssel is büntethető.
Bárki, aki információval rendelkezik hollétükről, névtelensége megőrzése mellett is jelezheti azt a hatóságoknak a megadott elérhetőségek egyikén.
