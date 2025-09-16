szeptember 16., kedd

Edit névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Akció

39 perce

Telefonokra vadászik a rendőrség

Címkék#megelőzés#rendőrség#telefon

A rendőrség szeptember 16. és 22. között országos ellenőrzést tart a gépjárművezetők körében.

Farkas Réka

A rendőrség szeptember 16. és 22. között országos ellenőrzést tart a gépjárművezetők körében a menet közbeni mobiltelefon-használat és minden olyan tevékenység felderítésére, amely az elektronikus eszközök kezelése miatt elvonhatja a sofőr figyelmét. 

Ellenőrzési akciót hirdet a rendőrség
Ellenőrzési akciót hirdet a rendőrség
Forrás:  Police.hu

Országos ellenőrzés jön

Az akció célja a közlekedésbiztonság növelése, hiszen a vezetés közbeni figyelemelvonás komoly balesetveszélyt jelent az utakon.

 A hatóság különösen a mobiltelefon használatát, a navigációs eszközök kezelését és egyéb elektronikus készülékekkel való foglalatosságot figyeli, mivel ezek gyakran vezetnek balesetekhez.

 A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a szabályok betartása nem csupán jogi kötelezettség, hanem a saját és mások testi épségének megőrzése miatt is létfontosságú. Az ellenőrzés időszaka alatt az ország teljes területén megnövekedett rendőri jelenlétre lehet számítani, így minden sofőrnek érdemes fokozottan ügyelni a biztonságos vezetésre.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu