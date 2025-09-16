39 perce
Telefonokra vadászik a rendőrség
A rendőrség szeptember 16. és 22. között országos ellenőrzést tart a gépjárművezetők körében.
A rendőrség szeptember 16. és 22. között országos ellenőrzést tart a gépjárművezetők körében a menet közbeni mobiltelefon-használat és minden olyan tevékenység felderítésére, amely az elektronikus eszközök kezelése miatt elvonhatja a sofőr figyelmét.
Országos ellenőrzés jön
Az akció célja a közlekedésbiztonság növelése, hiszen a vezetés közbeni figyelemelvonás komoly balesetveszélyt jelent az utakon.
A hatóság különösen a mobiltelefon használatát, a navigációs eszközök kezelését és egyéb elektronikus készülékekkel való foglalatosságot figyeli, mivel ezek gyakran vezetnek balesetekhez.
A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a szabályok betartása nem csupán jogi kötelezettség, hanem a saját és mások testi épségének megőrzése miatt is létfontosságú. Az ellenőrzés időszaka alatt az ország teljes területén megnövekedett rendőri jelenlétre lehet számítani, így minden sofőrnek érdemes fokozottan ügyelni a biztonságos vezetésre.
