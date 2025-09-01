Nem kell tovább aggódni: megtalálták az eltűnt pápai édesanyát és lányát

A Pápai Rendőrkapitányság körözési eljárást folytatott a pápai édesanya eltűnésének ügyében, aki 2025. augusztus 25-én a reggeli órákban, 8 óra körül ismeretlen helyre távozott 9 éves kislányával pápai otthonából. Az eltűnt család ezidáig ismeretlen helyen tartózkodott és sokáig életjelet sem adtak magukról.

Megtalálták az eltűnt pápai édesanyát és lányát

Illusztráció: Pixabay

Eltűnésükkor több táskát, csomagot, illetve tanszert vittek magukkal.

Előkerült az eltűnt édesanya és lánya

A pápai édesanya hétfőn reggel szerkesztőségünknek írt egy levelet, amelyben utalást tett arra, hogy már nem keresik eltűnt személyként. Később a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője lapunknak azt nyilatkozta, kollégáik megtalálták a pápai édesanyát és lányát, akiknek szerencsére nem eset bántódásuk. A rendőrség köszönetét fejezte az eltűnt személyek kereséséhez kapcsolódó sok megosztásért, segítségért és bejelentésért.