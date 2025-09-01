1 órája
Nem kell tovább aggódni: megtalálták az eltűnt pápai édesanyát és lányát
Múlt héten a Veszprém vármegyei rendőrség a lakosság segítségét kérte ahhoz, hogy minél előbb megtalálják a Pápáról eltűnt édesanyát és lányát. Szerencsére mindketten épségben előkerültek.
A Pápai Rendőrkapitányság körözési eljárást folytatott a pápai édesanya eltűnésének ügyében, aki 2025. augusztus 25-én a reggeli órákban, 8 óra körül ismeretlen helyre távozott 9 éves kislányával pápai otthonából. Az eltűnt család ezidáig ismeretlen helyen tartózkodott és sokáig életjelet sem adtak magukról.
Eltűnésükkor több táskát, csomagot, illetve tanszert vittek magukkal.
Előkerült az eltűnt édesanya és lánya
A pápai édesanya hétfőn reggel szerkesztőségünknek írt egy levelet, amelyben utalást tett arra, hogy már nem keresik eltűnt személyként. Később a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője lapunknak azt nyilatkozta, kollégáik megtalálták a pápai édesanyát és lányát, akiknek szerencsére nem eset bántódásuk. A rendőrség köszönetét fejezte az eltűnt személyek kereséséhez kapcsolódó sok megosztásért, segítségért és bejelentésért.