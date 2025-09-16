Eltűnt fiút keresnek Veszprémben: családja aggódik!

A hatóságok fokozott figyelemmel keresik az eltűnt Erdélyi Rikárdó Róbertet, akiről szeptember 15-én, Veszprémből veszett nyoma. Minden, a fiúval kapcsolatos információ segíthet a felkutatásában – tette közzé a police.hu.

Forrás: police.hu

Eltűnt fiút keres a rendőrség

A Veszprémi Rendőrkapitányság hivatalos körözést adott ki szeptember 15-én, Róbert felkutatására. A 14 éves fiú vékony testalkatú, körülbelül 156–160 centiméter magas, kreol bőrű, fekete göndör hajú.

A hatóságok minden információt a 36(88)428-022-es telefonszámra várnak.