Eltűnt fiút keresnek Veszprémben: családja aggódik!
A hatóságok fokozott erőkkel keresik Erdélyi Rikárdó Róbertet, aki szeptember 15-én tűnt el Veszprémben. A rendőrség kéri, hogy aki tud valamit az eltűnt fiúról, értesítse a rendőrséget.
Eltűnt fiút keres a rendőrség
A Veszprémi Rendőrkapitányság hivatalos körözést adott ki szeptember 15-én, Róbert felkutatására. A 14 éves fiú vékony testalkatú, körülbelül 156–160 centiméter magas, kreol bőrű, fekete göndör hajú.
A hatóságok minden információt a 36(88)428-022-es telefonszámra várnak.