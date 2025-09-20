Gombászni indult egy idős férfi a Bakonyban, pár óra múlva már nem adott életjelet magáról (videó)

A rendőrök azonnal megkezdték az eltűnt férfi keresését, más hatóságok bevonásával - írja Facebook-oldalán a Veszprém vármegyei rendőrség.

Az eltűnt férfi órákon át nem adott életjelet magáról

Fotó: Getty Images-illusztráció

A kora esti órákban a Zirci Rendőrőrs két munkatársa, Haik Balázs főtörzsőrmester és Grósz Benjamin őrmester egy pajtában bukkantak rá az eltűnt férfira, aki szerencsére sértetlen volt.

Átadták a mentőknek az eltűnt férfit

Ezt követően az idős férfit átadták a helyszínre érkező mentőknek további kivizsgálásra.