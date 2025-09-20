Nagy erőkkel keresték
Gombászni indult egy idős férfi a Bakonyban, pár óra múlva már nem adott életjelet magáról (videó)
Pénteken délután érkezett a bejelentés a rendőrségre, hogy egy idős férfi gombaszedésre indult a Borzavár környéki erdőbe, de órák óta nem ad magáról hírt, és telefonon sem tudták elérni a családtagjai.
A rendőrök azonnal megkezdték az eltűnt férfi keresését, más hatóságok bevonásával - írja Facebook-oldalán a Veszprém vármegyei rendőrség.
A kora esti órákban a Zirci Rendőrőrs két munkatársa, Haik Balázs főtörzsőrmester és Grósz Benjamin őrmester egy pajtában bukkantak rá az eltűnt férfira, aki szerencsére sértetlen volt.
Átadták a mentőknek az eltűnt férfit
Ezt követően az idős férfit átadták a helyszínre érkező mentőknek további kivizsgálásra.
