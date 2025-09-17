szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Sikeres keresés

59 perce

Egész éjjel keresték az eltűnt 87 éves túrázót

#rendőrség#Dobogókő#Pilisszentkereszt

Szerencsésen zárult az a keresőakció, amelyet a Pilisben eltűnt idős férfi felkutatására indítottak. A 87 éves túrázó vasárnap késő estig nem tért vissza, ezért a Pest vármegyei rendőrség a kutató-mentő szolgálat segítségét kérte.

Veol.hu

A keresés kezdeti információi szerint az eltűnt férfi az egész napos túra során eltévedhetett, ráesteledett, telefonja lemerült, majd baleset is érte és nem tudott továbbhaladni.

Élve találták meg az eltűnt férfit
Élve találták meg az eltűnt férfit
Forrás: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO bejegyzése

A rendőrség irányításával a szakemberek gyalogosan és terepjáró járművekkel kezdték átvizsgálni Dobogókő és Pilisszentkereszt környékének erdős területeit, valamint a kijelölt turistaútvonalakat.

Az eltűnt férfit a a földön fekve találták meg

A hajnali órákban sikerült beszűkíteni a keresési területet az eltűnt utolsó telefonhívásának cellainformációi alapján. Végül nem sokkal reggel hat óra előtt a férfit Pilisszentkereszt külterületén, egy kijelölt úton, a földön fekve találták meg.

Az idős túrázót élve adták át a helyszínre érkező mentőknek, akik kórházba szállították.

Nikolettet továbbra is keresik

Szintén a Pilisben keresik a 27 éves Kaszás Nikolettet. A fiatal nő szeptember 7-én indult el budapesti otthonából a Pilisbe túrázni, de azóta nem adott életjelet magáról, és senki nem tudja, hol lehet.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt.
