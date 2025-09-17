59 perce
Egész éjjel keresték az eltűnt 87 éves túrázót
Szerencsésen zárult az a keresőakció, amelyet a Pilisben eltűnt idős férfi felkutatására indítottak. A 87 éves túrázó vasárnap késő estig nem tért vissza, ezért a Pest vármegyei rendőrség a kutató-mentő szolgálat segítségét kérte.
A keresés kezdeti információi szerint az eltűnt férfi az egész napos túra során eltévedhetett, ráesteledett, telefonja lemerült, majd baleset is érte és nem tudott továbbhaladni.
A rendőrség irányításával a szakemberek gyalogosan és terepjáró járművekkel kezdték átvizsgálni Dobogókő és Pilisszentkereszt környékének erdős területeit, valamint a kijelölt turistaútvonalakat.
Az eltűnt férfit a a földön fekve találták meg
A hajnali órákban sikerült beszűkíteni a keresési területet az eltűnt utolsó telefonhívásának cellainformációi alapján. Végül nem sokkal reggel hat óra előtt a férfit Pilisszentkereszt külterületén, egy kijelölt úton, a földön fekve találták meg.
Az idős túrázót élve adták át a helyszínre érkező mentőknek, akik kórházba szállították.
Nikolettet továbbra is keresik
Szintén a Pilisben keresik a 27 éves Kaszás Nikolettet. A fiatal nő szeptember 7-én indult el budapesti otthonából a Pilisbe túrázni, de azóta nem adott életjelet magáról, és senki nem tudja, hol lehet.
