Egész éjjel keresték az eltűnt 87 éves túrázót

A keresés kezdeti információi szerint az eltűnt férfi az egész napos túra során eltévedhetett, ráesteledett, telefonja lemerült, majd baleset is érte és nem tudott továbbhaladni.

Élve találták meg az eltűnt férfit

Forrás: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO bejegyzése

A rendőrség irányításával a szakemberek gyalogosan és terepjáró járművekkel kezdték átvizsgálni Dobogókő és Pilisszentkereszt környékének erdős területeit, valamint a kijelölt turistaútvonalakat.

Az eltűnt férfit a a földön fekve találták meg

A hajnali órákban sikerült beszűkíteni a keresési területet az eltűnt utolsó telefonhívásának cellainformációi alapján. Végül nem sokkal reggel hat óra előtt a férfit Pilisszentkereszt külterületén, egy kijelölt úton, a földön fekve találták meg.

Az idős túrázót élve adták át a helyszínre érkező mentőknek, akik kórházba szállították.

Nikolettet továbbra is keresik

Szintén a Pilisben keresik a 27 éves Kaszás Nikolettet. A fiatal nő szeptember 7-én indult el budapesti otthonából a Pilisbe túrázni, de azóta nem adott életjelet magáról, és senki nem tudja, hol lehet.