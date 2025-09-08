Nem kell tovább aggódni
2 órája
Előkerült az eltűnt fiatal lány
Nagy erőkkel kereste a rendőrség az otthonából eltűnt Sümegi Katinka Rebekát.
Mint korábban megírtuk, a lány eltűnését 2025. szeptember 5-én jelentették, az ügyben a Veszprémi Rendőrkapitányság indított körözést.
A rendőrségtől kapott friss információnk szerint a fiatal épségben előkerült, önként hazatért otthonába.
7 órája
Eltűnt a 17 éves Sümegi Katinka Rebeka – a veszprémi rendőrség keresi
