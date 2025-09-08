szeptember 8., hétfő

Nem kell tovább aggódni

57 perce

Előkerült az eltűnt fiatal lány

Címkék#kamasz#Veszprémi Rendőrkapitányság#eltűnt lány

Nagy erőkkel kereste a rendőrség az otthonából eltűnt Sümegi Katinka Rebekát.

Veol.hu

Mint korábban megírtuk, a lány eltűnését 2025. szeptember 5-én jelentették, az ügyben a Veszprémi Rendőrkapitányság indított körözést.

A rendőrségtől kapott friss információnk szerint a fiatal épségben előkerült, önként hazatért otthonába.

 

