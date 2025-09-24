Iskolába indult egy 13 éves lány, de nyomtalanul eltűnt – már 9 napja nem tudni, hol van

Eltűnt Ignácz Tamara: a siklósi rendőrök közlése szerint a 13 éves lány vékony testalkatú, körülbelül 160 centiméter magas, barna szemű és fekete, vállig érő hajú. További információ a lányról a bama.hu oldalon olvasható.

Forrás: bama.hu

Eltűnt Ignácz Tamara, a lakosság segítségét kérik

A hatóságok arra kérnek mindenkit, aki felismeri őt vagy tud bármit a tartózkodási helyéről, jelentkezzen a Telefontanú ingyenes zöldszámán (06-80-555-111), a 112-es segélyhívón, vagy személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon.

Pápáról is eltűnt egy fiatal lány

Egy másik aggasztó eltűnés is történt a közelmúltban: a Pápai Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat a 17 éves Mészáros Petra eltűnése ügyében, aki 2025. szeptember 18-án délután ismeretlen helyre távozott otthonából. Mészáros Petra kb. 170 cm magas, erős testalkatú, hosszú barna hajú, kék szemű, mindkét fülében korábban karika alakú fülbevalót viselt, eltűnésekor kék színű műkörmei voltak. Ismert ruházata: fekete leggings, fekete kapucnis pulóver, kiegészítőként vajszínű táska. A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható lányt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyére vonatkozóan bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Pápai Rendőrkapitányságon (Széchenyi István utca 18.), vagy hívja a 06-89-313-011-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi telefonszámon.