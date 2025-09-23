2 órája
Még mindig keresik Kaszás Nikolettet – önkénteseket várnak a vasárnapi kutatásra
Korábban már írtunk Kaszás Nikolett eltűnéséről – most újabb keresést szerveznek megtalálására. Nikolett szeptember 7-én indult el budapesti otthonából a Pilisbe túrázni, ám azóta nyoma veszett. Szeptember 28-án civil önkéntesek bevonásával újabb kutatást tartanak, melyhez bárki csatlakozhat.
Még mindig nem találják Kaszás Nikolettet
Forrás: AI-javított kép
Szeptember 28-án, vasárnap közös keresést szervez a Pest Vármegyei Polgárőr Szövetség, a Kutyák Határok Nélkül Alapítvány és a Vácért Polgárőr Egyesület az eltűnt Kaszás Nikolett felkutatására. A civilek összefogása ezúttal is kulcsszerepet játszik: a szervezők minél több önkéntesre számítanak a sikeres akció érdekében.
Eltűnt Kaszás Nikolett, most keresést szerveznek
Nikolett szeptember 7-én indult útnak Budapestről, azóta nem adott életjelet magáról, és senki nem tudja, hol lehet. Korábban már beszámoltunk eltűnéséről, most pedig – több mint három héttel később – összehangolt kutatással próbálják megtalálni. A kutatás reggel 8 órakor gyülekezővel indul Pilisszentlászlón, a Béke út végénél található focipályánál és parkolónál, majd 9 órától kezdődik a terület átvizsgálása. A szervezők azt kérik, hogy mindenki az ilyenkor szokásos felszereléssel érkezzen.
Miért csak szeptember 28-án kezdik a keresést?
A bejelentés után több hozzászólás is érkezett az időpont kapcsán. Krisztián Benedek például így kommentált:
Azt meg lehet tudni, kedves Solymári Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület, hogy miért olyan távoli a dátum?
A Solymári Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület válaszában ezt írta:
A keresőcsapatok folyamatosan dolgoznak, civil önkéntesek bevonása pedig hétvégén a legoptimálisabb.
Az időpont tehát nem tétlenség, hanem szervezettség eredménye – a civilek így tudnak a legtöbben részt venni.
Minden segítség számít – akár kutyával, lóval vagy drónnal
A szervezők kérik, hogy lehetőség szerint vonjanak be kutyás, lovas, quados vagy drónos egységeket is, de természetesen gyalogos önkéntesek jelentkezését is várják. Minél többen vesznek részt a keresésben, annál nagyobb területet tudnak átvizsgálni. A részvétel regisztrációhoz kötött, ezt előnyösen online lehet elvégezni ide kattintva. A helyszínen is lesz lehetőség regisztrálni, de az online jelentkezés elősegíti a gördülékeny szervezést.
A kutatás célja nem csupán egy személy megtalálása – hanem az is, hogy megmutassuk, mennyi mindenre képes egy közösség, ha összefog egy nemes ügy érdekében. Ha lehetőséged van segíteni, akár csak jelenléteddel is, ne maradj távol.
