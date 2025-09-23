szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eltűnt, keresik!

1 órája

Még mindig keresik Kaszás Nikolettet – önkénteseket várnak a vasárnapi kutatásra

Címkék#tűzoltó egyesület#drónos#Kutyák Határok Nélkül Alapítvány#kutya

Korábban már írtunk Kaszás Nikolett eltűnéséről – most újabb keresést szerveznek megtalálására. Nikolett szeptember 7-én indult el budapesti otthonából a Pilisbe túrázni, ám azóta nyoma veszett. Szeptember 28-án civil önkéntesek bevonásával újabb kutatást tartanak, melyhez bárki csatlakozhat.

Még mindig keresik Kaszás Nikolettet – önkénteseket várnak a vasárnapi kutatásra

Még mindig nem találják Kaszás Nikolettet

Forrás: AI-javított kép

Szeptember 28-án, vasárnap közös keresést szervez a Pest Vármegyei Polgárőr Szövetség, a Kutyák Határok Nélkül Alapítvány és a Vácért Polgárőr Egyesület az eltűnt Kaszás Nikolett felkutatására. A civilek összefogása ezúttal is kulcsszerepet játszik: a szervezők minél több önkéntesre számítanak a sikeres akció érdekében.

Eltűnt Kaszás Nikolett, most keresést szerveznek
Eltűnt Kaszás Nikolett, most keresést szerveznek
Forrás: Solymári Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület

Eltűnt Kaszás Nikolett, most keresést szerveznek

Nikolett szeptember 7-én indult útnak Budapestről, azóta nem adott életjelet magáról, és senki nem tudja, hol lehet. Korábban már beszámoltunk eltűnéséről, most pedig – több mint három héttel később – összehangolt kutatással próbálják megtalálni. A kutatás reggel 8 órakor gyülekezővel indul Pilisszentlászlón, a Béke út végénél található focipályánál és parkolónál, majd 9 órától kezdődik a terület átvizsgálása. A szervezők azt kérik, hogy mindenki az ilyenkor szokásos felszereléssel érkezzen.

Miért csak szeptember 28-án kezdik a keresést?

A bejelentés után több hozzászólás is érkezett az időpont kapcsán. Krisztián Benedek például így kommentált:

Azt meg lehet tudni, kedves Solymári Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület, hogy miért olyan távoli a dátum?

A Solymári Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület válaszában ezt írta:

A keresőcsapatok folyamatosan dolgoznak, civil önkéntesek bevonása pedig hétvégén a legoptimálisabb.

Az időpont tehát nem tétlenség, hanem szervezettség eredménye – a civilek így tudnak a legtöbben részt venni.

Minden segítség számít – akár kutyával, lóval vagy drónnal

A szervezők kérik, hogy lehetőség szerint vonjanak be kutyás, lovas, quados vagy drónos egységeket is, de természetesen gyalogos önkéntesek jelentkezését is várják. Minél többen vesznek részt a keresésben, annál nagyobb területet tudnak átvizsgálni. A részvétel regisztrációhoz kötött, ezt előnyösen online lehet elvégezni ide kattintva. A helyszínen is lesz lehetőség regisztrálni, de az online jelentkezés elősegíti a gördülékeny szervezést.

A kutatás célja nem csupán egy személy megtalálása – hanem az is, hogy megmutassuk, mennyi mindenre képes egy közösség, ha összefog egy nemes ügy érdekében. Ha lehetőséged van segíteni, akár csak jelenléteddel is, ne maradj távol.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu