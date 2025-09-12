5 napja keresik a Budapesten eltűnt Nikolettet

A Monori Rendőrkapitányság a 13050-157/ 274 /2025.kör. számon folytat körözési eljárást Kaszás Nikolett eltűnése miatt. A 27 éves nő 2025. szeptember 7-én budapesti otthonából ismeretlen helyre távozott, azóta tartózkodási helye ismeretlen – közölte a police.hu az eltűnttel kapcsolatban.

Eltűnt Kaszás Nikolett

Fotó: police.hu

Kaszás Nikolett 160 cm magas, vékony testalkatú, sötétbarna haja és barna szeme van. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert.

5 napja, hogy eltűnt Kaszás Nikolett

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO a Facebook-oldalán megosztott posztban azt írta:

Az tudjuk, hogy a Spartacus-tanösvényen járt és azt is tudjuk, hogy van olyan túrázó, aki úgy nyilatkozott, hogy találkozott vele Pilisszentlászlóhoz közel.

Azóta a Pest vármegyei rendőrség kérésére átvizsgálták a Spartacus-tanösvény azon szakaszát ahol az eddigi tapasztalatunk alapján baleset történhet egy túrázóval. Mint írják a Pest vármegyei rendőrség koordinációjával ezernyi szálon zajlik a nyomozás, adatgyűjtés és mindenki azon dolgozik, hogy mielőbb előkerüljön Niki és hogy kiderüljön, hogy mi történt. A tények is beszámolnak az esetről.

Reméljük a 27 éves nőt épségben megtalálják, ahogyan nemrég vármegyénkben is ráleltek a 90 éves eltűnt Kósa Miklós Lászlóra. Nem minden esetben szerencsések ennyire az eltűntek. Gondoljunk csak arra a hét személyre, akit a mai napig keres a Veszprém vármegyei rendőrség.