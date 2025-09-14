szeptember 14., vasárnap

51 perce

Egyéves kisbaba tűnt el – Országos rendőrségi keresés indult

Címkék#lakosság segítség#Kolompár Nadin Hermina#kisbaba rendőrség#gyermek

Megdöbbentő eset történt: eltűnt egy egyéves kisbaba, akinek egy hete nyoma veszett. A rendőrség jelenleg is nagy erőkkel keresi a gyermeket, de kéri a lakosság segítségét is.

Eltűnt kisbaba: A rendőrség hivatalos adatbázisában jelent meg, hogy egy mindössze egyéves kislányt, Kolompár Nadin Herminát keresik eltűnés miatt. A gyermek júliusban ünnepelte az első születésnapját, szeptember 7-én, vasárnap tűnt el, és azóta sem bukkantak a nyomára. A kisbabát utoljára egy barna színű melegítőben látták.

Forrás: vaol.hu

Fotóját a rendőrség közzétette, és bárki, aki információval rendelkezik a hollétéről, hívja a rendőrséget a +36(94)521-169 telefonszámon. A körözést a Szombathelyi Rendőrkapitányság rendelte el, bővebb információt a vaol.hu oldalon olvashatnak.

Az eset nem elszigetelt: a rendőrség eltűnt személyek listáján több veszprémi gyermek neve is szerepel. Bár sokszor előfordul, hogy az eltűnt fiatalkorúakat rövid időn belül megtalálják, minden ilyen bejelentés komoly, hiszen minden perc számít.

A hatóságok ezért mindig kérik a lakosság segítségét: a figyelmes szemtanúk jelzései, vagy akár egy közösségi médiában megosztott fotó is döntő szerepet játszhat a gyermekek mielőbbi felkutatásában.

Miért különösen aggasztó az eltűnt gyerekek esete?

A szakértők szerint egy kisgyermek eltűnése mindig fokozott veszélyt jelent. Míg a tinédzserek eltűnései gyakran szökéshez köthetők, egy egyéves baba eltűnése rendkívüli helyzet, amely még nagyobb összefogást igényel.

 

