Egyéves kisbaba tűnt el – Országos rendőrségi keresés indult

Eltűnt kisbaba: A rendőrség hivatalos adatbázisában jelent meg, hogy egy mindössze egyéves kislányt, Kolompár Nadin Herminát keresik eltűnés miatt. A gyermek júliusban ünnepelte az első születésnapját, szeptember 7-én, vasárnap tűnt el, és azóta sem bukkantak a nyomára. A kisbabát utoljára egy barna színű melegítőben látták.

Az eltűnt kisbaba, Kolompár Nadin Hermina még csak egyéves – országos rendőrségi keresés indult

Forrás: vaol.hu

Az eltűnt kisbaba még csak egyéves – országos rendőrségi keresés indult

Fotóját a rendőrség közzétette, és bárki, aki információval rendelkezik a hollétéről, hívja a rendőrséget a +36(94)521-169 telefonszámon. A körözést a Szombathelyi Rendőrkapitányság rendelte el, bővebb információt a vaol.hu oldalon olvashatnak.

Az eset nem elszigetelt: a rendőrség eltűnt személyek listáján több veszprémi gyermek neve is szerepel. Bár sokszor előfordul, hogy az eltűnt fiatalkorúakat rövid időn belül megtalálják, minden ilyen bejelentés komoly, hiszen minden perc számít.

A hatóságok ezért mindig kérik a lakosság segítségét: a figyelmes szemtanúk jelzései, vagy akár egy közösségi médiában megosztott fotó is döntő szerepet játszhat a gyermekek mielőbbi felkutatásában.