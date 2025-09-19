szeptember 19., péntek

Egy 17 éves lány tűnt el Pápáról

A Pápai Rendőrkapitányság munkatársai a lakosság segítségét kérik a 17 éves pápai lány megtalálása érdekében.

Szilas Lilla

A Pápai Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat Mészáros Petra eltűnése ügyében, aki 2025. szeptember 18-án délután ismeretlen helyre távozott otthonából – írja a police.hu az eltűnttel kapcsolatban. 

Eltűnt Mészáros Petra
Eltűnt Mészáros Petra
Fotó: police.hu

Mészáros Petra kb. 170 cm magas, erős testalkatú, hosszú barna hajú, kék szemű, mindkét fülében korábban karika alakú fülbevalót viselt, eltűnésekor kék színű műkörmei voltak.

Ismert ruházata: fekete leggings, fekete kapucnis pulóver, kiegészítőként vajszínű táska.

Eltűnt Mészáros Petra

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható lányt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyére vonatkozóan bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Pápai Rendőrkapitányságon (Széchenyi István utca 18.), vagy hívja a 06-89-313-011-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi telefonszámon.

 

