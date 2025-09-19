Egy 17 éves lány tűnt el Pápáról

A Pápai Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat Mészáros Petra eltűnése ügyében, aki 2025. szeptember 18-án délután ismeretlen helyre távozott otthonából – írja a police.hu az eltűnttel kapcsolatban.

Eltűnt Mészáros Petra

Mészáros Petra kb. 170 cm magas, erős testalkatú, hosszú barna hajú, kék szemű, mindkét fülében korábban karika alakú fülbevalót viselt, eltűnésekor kék színű műkörmei voltak.

Ismert ruházata: fekete leggings, fekete kapucnis pulóver, kiegészítőként vajszínű táska.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható lányt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyére vonatkozóan bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Pápai Rendőrkapitányságon (Széchenyi István utca 18.), vagy hívja a 06-89-313-011-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi telefonszámon.