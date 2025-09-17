2 órája
Megmutatta a rendőrség az utolsó felvételt, ami az eltűnt nőről készült
A 27 éves nő szeptember 7-én tűnt el.
A rendőrség nyomozást indított egy eltűnt nő, Kaszás Nikolett ügyében – közölte a rendőrség. Nikolett szeptember 7-én indult el budapesti otthonából a Pilisbe túrázni, de azóta nem adott életjelet magáról, és senki nem tudja, hol lehet.
160 cm magas, vékony testalkatú, barna hajú és barna szemű. Utoljára fekete pólót, kék farmert és fehér sportcipőt viselt.
Drónnal is keresték az eltűnt nőt
Az elmúlt napokban a rendőrök tanúkat kerestek, ismerősöket hallgattak meg, kamerafelvételeket és hívásforgalmat vizsgáltak, terepkutatásokat tartottak a mentőszolgálat segítségével, sőt drónnal is keresték. Egyelőre azonban semmi gyanús nem merült fel, Nikolett tartózkodási helye továbbra is ismeretlen.
Ha bárki látta őt, vagy tud valamit arról, hol lehet, hívja a rendőrséget a 06-1-236-28-93-as számon, a Telefontanút a 06-80-555-111-en, vagy a 112-es segélyhívót.
Napok óta keresik az eltűnt 27 éves nőt, a túrázók segítségét kérték