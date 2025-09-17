szeptember 17., szerda

Keresik Nikolettet

2 órája

Megmutatta a rendőrség az utolsó felvételt, ami az eltűnt nőről készült

A 27 éves nő szeptember 7-én tűnt el.

Veol.hu

A rendőrség nyomozást indított egy eltűnt nő, Kaszás Nikolett ügyében – közölte a rendőrség. Nikolett szeptember 7-én indult el budapesti otthonából a Pilisbe túrázni, de azóta nem adott életjelet magáról, és senki nem tudja, hol lehet.

Több, mint egy hete keresik az eltűnt nőt
Forrás: police.hu

160 cm magas, vékony testalkatú, barna hajú és barna szemű. Utoljára fekete pólót, kék farmert és fehér sportcipőt viselt.

Az utolsó felvétel Nikolettről, eltűnése előtt
Forrás: police.hu

Drónnal is keresték az eltűnt nőt

Az elmúlt napokban a rendőrök tanúkat kerestek, ismerősöket hallgattak meg, kamerafelvételeket és hívásforgalmat vizsgáltak, terepkutatásokat tartottak a mentőszolgálat segítségével, sőt drónnal is keresték. Egyelőre azonban semmi gyanús nem merült fel, Nikolett tartózkodási helye továbbra is ismeretlen.

Ha bárki látta őt, vagy tud valamit arról, hol lehet, hívja a rendőrséget a 06-1-236-28-93-as számon, a Telefontanút a 06-80-555-111-en, vagy a 112-es segélyhívót.

 

