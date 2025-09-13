szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felhívás

1 órája

Napok óta keresik az eltűnt 27 éves nőt, a túrázók segítségét kérték

Címkék#rendőrség#Spartacus-ösvény#útvonal

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – Hungo közleményt adott ki Kaszás Nikolett eltűnésével kapcsolatban.

Veol.hu

Az eltűnt nő szeptember 7-én otthonából távozott ismeretlen helyre, azóta nem adott életjelet magáról. Nikolett 160 cm magas, vékony testalkatú, sötétbarna hajú és barna szemű. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert.

Eltűnt nő: Nikolett megtalálásához a túrázók segítségét kérik
Eltűnt nő: Nikolett megtalálásához a túrázók segítségét kérik
Forrás: police.hu

A túrázóktól kérnek segítséget az eltűnt nő megtalálásához

A keresés a rendőrség koordinációjával zajlik, a mentőszolgálat egységei a Spartacus-ösvény teljes hosszát is átvizsgálták. A munkába helyi tűzoltók és önkéntesek is bekapcsolódtak.

A szervezet kéri a túrázókat, hogy aki a következő napokban a Pilisben túrázik, rögzítse útvonalát (kml, kmz, gpx formátumban), és küldje el az [email protected] címre.

Korábban már a rendőrök is segítséget kértek

Tegnap a monori rendőrök a lakosság segítségét kérték a fiatal nő megtalálásához. Az utolsó biztos információ szerint Nikolettet a tanösvény közelében látták. A hatóságok és civilek továbbra is mindent megtesznek, hogy mielőbb előkerüljön.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu