1 órája
Napok óta keresik az eltűnt 27 éves nőt, a túrázók segítségét kérték
A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – Hungo közleményt adott ki Kaszás Nikolett eltűnésével kapcsolatban.
Az eltűnt nő szeptember 7-én otthonából távozott ismeretlen helyre, azóta nem adott életjelet magáról. Nikolett 160 cm magas, vékony testalkatú, sötétbarna hajú és barna szemű. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert.
A túrázóktól kérnek segítséget az eltűnt nő megtalálásához
A keresés a rendőrség koordinációjával zajlik, a mentőszolgálat egységei a Spartacus-ösvény teljes hosszát is átvizsgálták. A munkába helyi tűzoltók és önkéntesek is bekapcsolódtak.
A szervezet kéri a túrázókat, hogy aki a következő napokban a Pilisben túrázik, rögzítse útvonalát (kml, kmz, gpx formátumban), és küldje el az [email protected] címre.
Korábban már a rendőrök is segítséget kértek
Tegnap a monori rendőrök a lakosság segítségét kérték a fiatal nő megtalálásához. Az utolsó biztos információ szerint Nikolettet a tanösvény közelében látták. A hatóságok és civilek továbbra is mindent megtesznek, hogy mielőbb előkerüljön.