Napok óta keresik az eltűnt 27 éves nőt, a túrázók segítségét kérték

Az eltűnt nő szeptember 7-én otthonából távozott ismeretlen helyre, azóta nem adott életjelet magáról. Nikolett 160 cm magas, vékony testalkatú, sötétbarna hajú és barna szemű. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert.

Eltűnt nő: Nikolett megtalálásához a túrázók segítségét kérik

Forrás: police.hu

A túrázóktól kérnek segítséget az eltűnt nő megtalálásához

A keresés a rendőrség koordinációjával zajlik, a mentőszolgálat egységei a Spartacus-ösvény teljes hosszát is átvizsgálták. A munkába helyi tűzoltók és önkéntesek is bekapcsolódtak.

A szervezet kéri a túrázókat, hogy aki a következő napokban a Pilisben túrázik, rögzítse útvonalát (kml, kmz, gpx formátumban), és küldje el az [email protected] címre.

Korábban már a rendőrök is segítséget kértek

Tegnap a monori rendőrök a lakosság segítségét kérték a fiatal nő megtalálásához. Az utolsó biztos információ szerint Nikolettet a tanösvény közelében látták. A hatóságok és civilek továbbra is mindent megtesznek, hogy mielőbb előkerüljön.