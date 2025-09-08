Eltűnt a 17 éves Sümegi Katinka Rebeka – a veszprémi rendőrség keresi

A fiatal lány szeptember 5-én tűnt el, azóta nem adott életjelet magáról. A veszprémi rendőrök a lakosság segítségét kérik. A police.hu tájékoztatása szerint eltűnt Sümegi Katinka Rebeka, aki 2008. január 29-én született Győrben.

Forrás: police.hu

A magyar állampolgárságú lány eltűnését 2025. szeptember 5-én jelentették, az ügyben a Veszprémi Rendőrkapitányság indított körözést. A rendőrség közleménye szerint eddig nem sikerült nyomára bukkanni, ezért kérik, hogy aki információval rendelkezik a 17 éves lány tartózkodási helyéről, az mielőbb jelezze.

Ha bárki látta Sümegi Katinka Rebekát, vagy tud arról, hol tartózkodhat, hívja a Veszprémi Rendőrkapitányságot a +36 (88) 428-022-es telefonszámon, vagy tegyen bejelentést a segélyhívón, a 112-es számon. Minden apró információ segíthet, hogy a lányt mielőbb biztonságban hazataláljon.

