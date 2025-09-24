szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Keressük!

1 órája

Eltűnt egy 15 éves veszprémi fiú – a rendőrség a lakosság segítségét kéri

Címkék#Pápai Rendőrkapitányság#Eltűnt Személyek Keresés#Gere Ferenc György#eltűnt személy

A rendőrség országos körözést adott ki Gere Ferenc György eltűnése miatt. A 15 éves fiú 2025. szeptember 19-én tűnt el, azóta nem adott életjelet magáról. A hatóságok a lakosság segítségét kérik a fiatal felkutatásához.

Titzl Vivien

Az eltűnt személy Veszprémben született 2010. február 1-jén, magyar állampolgár. Testmagassága körülbelül 155 centiméter, testalkata átlagos, sportos. Szőkésbarna haja rövid, szeme barna. Egy jól felismerhető, körülbelül tíz centiméter hosszú és fél centiméter széles égési heg található a bal alkarján, amely megkönnyítheti az azonosítást.

A Pápai Rendőrkapitányság kéri a lakosság segítségét az eltűnt személy felkutatásában
A Pápai Rendőrkapitányság kéri a lakosság segítségét az eltűnt személy felkutatásában
Forrás: police.hu

Eltűnt személy: 15 éves fiút keres a rendőrség

A Pápai Rendőrkapitányság azonnal megindította a körözési eljárást. A körözés hivatalos iktatószáma: 19030/157/378/2025.KÖR. A nyomozást szintén a Pápai Rendőrkapitányság folytatja le, amelynek elérhetősége a következő: 8501 Pápa, Postafiók 70., telefonszám: 89/313-011.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik Gere Ferenc György hollétéről, az haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a Pápai Rendőrkapitánysággal, vagy tegyen bejelentést a 112-es segélyhívó számon. A hatóságok minden apró jelzést komolyan vesznek, hiszen az eltűnt fiatalkorú mielőbbi megtalálása és biztonságos hazatérése kiemelten fontos.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu