Eltűnt egy 15 éves veszprémi fiú – a rendőrség a lakosság segítségét kéri

Az eltűnt személy Veszprémben született 2010. február 1-jén, magyar állampolgár. Testmagassága körülbelül 155 centiméter, testalkata átlagos, sportos. Szőkésbarna haja rövid, szeme barna. Egy jól felismerhető, körülbelül tíz centiméter hosszú és fél centiméter széles égési heg található a bal alkarján, amely megkönnyítheti az azonosítást.

A Pápai Rendőrkapitányság kéri a lakosság segítségét az eltűnt személy felkutatásában

Forrás: police.hu

Eltűnt személy: 15 éves fiút keres a rendőrség

A Pápai Rendőrkapitányság azonnal megindította a körözési eljárást. A körözés hivatalos iktatószáma: 19030/157/378/2025.KÖR. A nyomozást szintén a Pápai Rendőrkapitányság folytatja le, amelynek elérhetősége a következő: 8501 Pápa, Postafiók 70., telefonszám: 89/313-011.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik Gere Ferenc György hollétéről, az haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a Pápai Rendőrkapitánysággal, vagy tegyen bejelentést a 112-es segélyhívó számon. A hatóságok minden apró jelzést komolyan vesznek, hiszen az eltűnt fiatalkorú mielőbbi megtalálása és biztonságos hazatérése kiemelten fontos.