Éhbérért dolgoztatott egy kiszolgáltatott kőművest, a házát is kicsalta tőle

A 62 éves férfi a vagyontalan szakmunkást tavaly márciusban bízta meg ingatlanfelújítási munkákkal. A munkájáért járó fizetést azonban egyszer csak drasztikusan csökkentette. Ezenkívül megszerezte a sértett által lakott ingatlant, és albérleti díjat követelt tőle, majd értékesítette a házat. Ezután rávette a kiszolgáltatott helyzetű férfit és a családját, hogy költözzenek az egyik ingatlanjába, egy alacsony komfortfokozatú házba. A lakhatásért cserébe Balaton-parti házfelújításokat kellett végeznie - közölte a police.hu a pápai emberkereskedelemmel és kényszermunkával kapcsolatban.

A rendőrök emberkereskedelem és kényszermunka miatt fogták el a 62 éves férfit

Fotó: police.hu

Emberkereskedelem és kényszermunka miatt fogták el

A nyomozók – őrizetbe vétele mellett – gyanúsítottként hallgatták ki az elkövetőt, és kezdeményezték a letartóztatását. Emberkereskedelem és kényszermunka miatt folyik ellene nyomozás.