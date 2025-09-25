szeptember 25., csütörtök

Emberkereskedelem és kényszermunka

30 perce

Éhbérért dolgoztatott egy kiszolgáltatott kőművest, a házát is kicsalta tőle

Címkék#Emberkereskedelem elleni küzdelem#emberkereskedelem#emberkereskedő

A Veszprém vármegyei rendőrök összehangolt akcióban szeptember 23-án reggel otthonában fogták el azt a 62 éves pápai férfit, aki a gyanú szerint kihasznált egy kiszolgáltatott helyzetű kőművest. A gyanúsított ellen emberkereskedelem és kényszermunka miatt folyik nyomozás.

Veol.hu

A 62 éves férfi a vagyontalan szakmunkást tavaly márciusban bízta meg ingatlanfelújítási munkákkal. A munkájáért járó fizetést azonban egyszer csak drasztikusan csökkentette. Ezenkívül megszerezte a sértett által lakott ingatlant, és albérleti díjat követelt tőle, majd értékesítette a házat. Ezután rávette a kiszolgáltatott helyzetű férfit és a családját, hogy költözzenek az egyik ingatlanjába, egy alacsony komfortfokozatú házba. A lakhatásért cserébe Balaton-parti házfelújításokat kellett végeznie - közölte a police.hu a pápai emberkereskedelemmel és kényszermunkával kapcsolatban.

A rendőrök emberkereskedelem és kényszermunka miatt fogták el a 62 éves férfit
Fotó: police.hu

Emberkereskedelem és kényszermunka miatt fogták el

A nyomozók – őrizetbe vétele mellett – gyanúsítottként hallgatták ki az elkövetőt, és kezdeményezték a letartóztatását. Emberkereskedelem és kényszermunka miatt folyik ellene nyomozás.

 

