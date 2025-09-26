Pápai kényszermunka: kiderült, milyen pofátlan összeget fizettek a kihasznált kőművesnek (+ videó)

A rendelkezésre álló adatok szerint a sértett 2024 márciusában kezdett dolgozni a gyanúsítottnak, aki ekkor még napi 10 000 forint munkabért adott neki, ám 2025 márciusától már csak heti 20 000 forintot fizetett a hetente hat napon át napi 8-12 órát dolgozó férfinak - közölte szerkesztőségünkkel a Veszprém Vármegyei Főügyészség az emberkereskedelemmel kapcsolatban.

Letartóztatását indítványozta a Veszprém Vármegyei Főügyészség az emberkereskedelemmel gyanúsított férfinak

Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség / Facebook

Emberkereskedelem és kényszermunka

A sértettet 2025 nyarán egy lepusztult ingatlanba költöztette Pápán, ahol sem a víz-, sem a gázszolgáltatás nem működött. Miután az egyéb lakhatással nem rendelkező sértett a házba költözött, a gyanúsított balatonfüredi, szentkirályszabadjai lakásfelújításokon dolgoztatta, illetve a saját lakóháza körüli munkákat is elvégeztette vele.

Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását, amelynek a Veszprémi Járásbíróság nyomozási bírója helyt adott és a kényszerintézkedést egy hónapra elrendelte. A végzés nem végleges.