Letartóztatták a gyanúsítottat

Pápai kényszermunka: kiderült, milyen pofátlan összeget fizettek a kihasznált kőművesnek (+ videó)

Letartóztatását indítványozta a Veszprém Vármegyei Főügyészség annak a 62 éves pápai férfinak, aki a megalapozott gyanú szerint pár ezer forintért dolgoztatta a kiszolgáltatott helyzetbe került, kőműves munkákat végző sértettet.

Szilas Lilla

A rendelkezésre álló adatok szerint a sértett 2024 márciusában kezdett dolgozni a gyanúsítottnak, aki ekkor még napi 10 000 forint munkabért adott neki, ám 2025 márciusától már csak heti 20 000 forintot fizetett a hetente hat napon át napi 8-12 órát dolgozó férfinak - közölte szerkesztőségünkkel a Veszprém Vármegyei Főügyészség az emberkereskedelemmel kapcsolatban. 

Letartóztatását indítványozta a Veszprém Vármegyei Főügyészség az emberkereskedelemmel gyanúsított férfinak
Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség / Facebook

Emberkereskedelem és kényszermunka

A sértettet 2025 nyarán egy lepusztult ingatlanba költöztette Pápán, ahol sem a víz-, sem a gázszolgáltatás nem működött. Miután az egyéb lakhatással nem rendelkező sértett a házba költözött, a gyanúsított balatonfüredi, szentkirályszabadjai lakásfelújításokon dolgoztatta, illetve a saját lakóháza körüli munkákat is elvégeztette vele.

Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását, amelynek a Veszprémi Járásbíróság nyomozási bírója helyt adott és a kényszerintézkedést egy hónapra elrendelte. A végzés nem végleges.

 

