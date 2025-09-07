szeptember 7., vasárnap

Közel 25 éve körözik emberölés miatt

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya elfogatóparancsot adott ki Wu Zhong Deng ellen.

A férfi 1975. május 31-én született Fujianban (Kína), kínai állampolgár. A hatóságok még 2001. március 9-én emberölés miatt adták ki ellene az elfogatóparancsot, és azóta is körözik.

A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a férfit, látta őt, vagy bármilyen információval rendelkezik a tartózkodási helyéről, azonnal hívja a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályát a 06-88-428-022-es számot vagy a 112-es segélyhívót.

A hatóságok arra is felhívják a figyelmet, hogy a körözött személy veszélyes lehet, ezért senki ne próbálja meg feltartóztatni – minden információt közvetlenül a rendőrségnek adjanak át.

 

