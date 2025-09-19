szeptember 19., péntek

Féltékenység

54 perce

Letartóztatásba kerül a veszprémi késelő: újabb információk a tegnapi támadásról

Címkék#késelés#féltékenység#emberölési kísérlet

Emberölés bűntettének kísérlete miatt letartóztatását indítványozta a Veszprém Vármegyei Főügyészség annak a 26 éves nőnek, aki a megalapozott gyanú szerint 2025. szeptember 18-án reggel késsel támadt volt élettársa új párjára Veszprémben.

Szilas Lilla

Tegnap beszámoltunk róla, hogy a Fenyves Hostelnél egy nőt megkéseltek és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy mentőhelikopterrel kórházba szállították, ahol életmentő műtétet hajtottak rajta végre. A rendőrök három órán belül elfogták a tettest, az ügyészség pedig most felfedte az emberölési kísérlet körülményeit. 

Emberölést kísérelt meg a volt élettárs
Emberölést kísérelt meg a volt élettárs
Fotó: Ezt láttam Veszprémben/Facebook

A rendelkezésre álló adatok szerint a volt élettársak a szakításukat követően is beszélő viszonyban maradtak, így a nő tudta, hogy a férfinak új kapcsolata van, valamint arról is tudomást szerzett, amikor a pár 2025. szeptember 15-én Veszprémbe utazott és ott megszállt. A Várpalotán élő gyanúsított ekkor többször találkozott a férfival és a kapcsolatuk újrakezdése mellett döntöttek – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség.

2025. szeptember 18-ára virradó éjjel a volt élettársakat egy ismerősük Várpalotáról Veszprémbe vitte, hogy a férfi rendezze a szállás költségeit a párjával, elintézze a dolgait, és azután induljanak vissza Várpalotára.

A férfi bement a szállóra, a gyanúsított pedig az ismerős által vezetett gépkocsival távozott. Miután visszaérve a volt élettársa még mindig nem jött le, elunta a várakozást és röviddel nyolc óra után felment a férfi szobájába, melynek ajtaját a kopogtatására annak párja nyitotta ki.

Emberölési kísérlet: mellkason szúrta az új barátnőt

A barátnő ekkor a számára ismeretlen elkövető kiléte iránt érdeklődött, majd amikor próbálta becsukni az ajtót, a gyanúsított ezt nem engedte, megragadta a sértett nyakát, a nadrágzsebéből elővett egy 10 centiméter pengehosszúságú késsel pedig mellkason szúrta. A nő a szúrás következtében életveszélyes sérülést szenvedett.

A szobában tartózkodó férfi észlelte a dulakodást és elhúzta a sértettet a volt élettársától, aki ezt követően elmenekült, a rendőrök azonban pár óra alatt elfogták.

Az ügyészség az elrejtőzése, valamint a szökés, a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt indítványozta a letartóztatását, amelynek a Veszprémi Járásbíróság nyomozási bírója helyt adott és a kényszerintézkedést egy hónapra elrendelte. A végzés ellen a gyanúsított fellebbezett, így az nem végleges.

 

