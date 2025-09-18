Videón, ahogy a rendőrök elfogják a veszprémi késelőt, ez a fiatal nő lehet a tettes

Csütörtökön 8 óra körül érkezett bejelentés a rendőrség segélyhívó számára arról, hogy az egyik veszprémi szálló lépcsőházában valaki megszúrt egy nőt, majd elmenekült a helyszínről - közölte a rendőrség. "Kollégáink a forrónyomon üldözés során beazonosították a 26 éves női elkövetőt, majd megtörtént az elfogása" - írja a Veszprém vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán az emberölési kísérlettel kapcsolatban.

A rendőrök elfogták azt a 26 éves nőt, aki az emberölési kísérlettel gyanúsítható

Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség / Facebook

Emberölési kísérelt a szálló lépcsőházában

A 34 éves sértett életveszélyes állapotban van, rajta életmentő műtétet hajtottak végre. A késelőt - kihallgatását követően - őrizetbe vették a nyomozók, és kezdeményezik letartóztatását. Ellene emberölés kísérlete miatt folyik az eljárás.