Rendőrökre támadt egy család a Balatonnál

Címkék#család#rendőr#élő közvetítés#erőszak

A szülők nem engedték, hogy a rendőrség előállítsa a fiukat és erőszakosan léptek fel a hivatalos személyek ellen, miközben elő adásban közvetítették a történteket.

Szilas Lilla

A Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt rendelt el nyomozást és vett őrizetbe három embert - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség szerdán az MTI-vel.

Hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt rendeltek el nyomozást a család ellen
Hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt rendeltek el nyomozást a család ellen
Fotó: police.hu

A közlemény szerint szeptember 10-én délelőtt a siófoki rendőrök közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt próbáltak előállítani egy fiatalkorút, aki aznap reggel egy iskolaőrt fenyegetett.

Az egész család erőszakosan viselkedett a rendőrökkel

A rendőri intézkedésnek a 15 éves fiú ellenszegült, a felszólításoknak nem tett eleget, majd amikor az egyik rendőr testi kényszerrel megpróbálta őt az udvarról kivezetni, rátámadt a rendőrre.

A fiatalkorú szülei az előállítást erőszakkal akadályozták, ezért a rendőrök kénytelenek voltak erősítést hívni a helyszínre, de az elkövetők az újabb rendőri egység kiérkezését követően is akadályozták az előállítást.

Az MTI számára kiküldött közleményben arról írtak, hogy a család élő adásban közvetített a helyszínről. Később ez a videofelvétel segítette az elkövetők beazonosítását. A gyanúsítottak kihallgatása folyamatban van.

 

