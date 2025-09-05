1 órája
Megütötte a szociális munkást az agresszív férfi
Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat a Veszprémi Járási Ügyészség azzal a 47 éves férfival szemben, aki tavaly májusban a hajléktalanok ellátásával foglalkozó intézmény szociális munkására támadt Veszprémben.
A vádirat szerint az elkövető 2024. május 11-én délután jelent meg a Jutasi úti épületnél, melynek kerítését megrongálta, majd bement az udvarra, ahol szóváltásba került a biztonsági őrrel – közölte az erőszak bűntettel kapcsolatban a Veszprém Vármegyei Főügyészség.
Eközben az épületből két szociális munkás lépett ki, akik felszólították a vádlottat, hogy tartsa be az intézmény magatartási szabályait, illetve távozzon onnan.
Erőszakosan lépett fel a szociális munkással szemben
A férfi ekkor az egyik nő elé lépett, és bal kézzel arcon ütötte. Az intézmény munkatársának sérülése nem keletkezett, a biztonsági őr pedig kivezette az udvarból az elkövetőt.
Az ügyészség a vádiratában a büntetett előéletű férfival szemben börtönbüntetés kiszabására és a közügyek gyakorlásától történő eltiltására tett indítványt a Veszprémi Járásbíróságnak.