Megütötte a szociális munkást az agresszív férfi

A vádirat szerint az elkövető 2024. május 11-én délután jelent meg a Jutasi úti épületnél, melynek kerítését megrongálta, majd bement az udvarra, ahol szóváltásba került a biztonsági őrrel – közölte az erőszak bűntettel kapcsolatban a Veszprém Vármegyei Főügyészség.

Erőszakosan rátámadt a szociális munkására

Fotó: Shutterstock

Eközben az épületből két szociális munkás lépett ki, akik felszólították a vádlottat, hogy tartsa be az intézmény magatartási szabályait, illetve távozzon onnan.

Erőszakosan lépett fel a szociális munkással szemben

A férfi ekkor az egyik nő elé lépett, és bal kézzel arcon ütötte. Az intézmény munkatársának sérülése nem keletkezett, a biztonsági őr pedig kivezette az udvarból az elkövetőt.

Az ügyészség a vádiratában a büntetett előéletű férfival szemben börtönbüntetés kiszabására és a közügyek gyakorlásától történő eltiltására tett indítványt a Veszprémi Járásbíróságnak.