szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vádemelés

33 perce

Megütötte a szociális munkást az agresszív férfi

Címkék#rátámadt#megütötte#szociális munkás

Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat a Veszprémi Járási Ügyészség azzal a 47 éves férfival szemben, aki tavaly májusban a hajléktalanok ellátásával foglalkozó intézmény szociális munkására támadt Veszprémben.

Szilas Lilla

A vádirat szerint az elkövető 2024. május 11-én délután jelent meg a Jutasi úti épületnél, melynek kerítését megrongálta, majd bement az udvarra, ahol szóváltásba került a biztonsági őrrel – közölte az erőszak bűntettel kapcsolatban a Veszprém Vármegyei Főügyészség. 

Erőszakosan rátámadt a szociális munkására
Erőszakosan rátámadt a  szociális munkására
Fotó: Shutterstock

Eközben az épületből két szociális munkás lépett ki, akik felszólították a vádlottat, hogy tartsa be az intézmény magatartási szabályait, illetve távozzon onnan.

Erőszakosan lépett fel a szociális munkással szemben

A férfi ekkor az egyik nő elé lépett, és bal kézzel arcon ütötte. Az intézmény munkatársának sérülése nem keletkezett, a biztonsági őr pedig kivezette az udvarból az elkövetőt.

Az ügyészség a vádiratában a büntetett előéletű férfival szemben börtönbüntetés kiszabására és a közügyek gyakorlásától történő eltiltására tett indítványt a Veszprémi Járásbíróságnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu