Megerőszakolhatta saját kishúgát egy 20 éves férfi

Először egy közösségi oldalra írták ki, hogy Bőnyben egy 20 éves férfi feltételezhetően megerőszakolta 12 éves húgát - írta meg a Kisalföld. A lap úgy tudja, a kislányt a győri kórházba szállították, ahol műtétet hajtanak végre rajta, bátyja jelenleg előzetes latartóztatásban van.

Saját kishúgát erőszakolhatta meg a férfi

A szexuális erőszak különösen súlyos bűncselekmény, amelynek esetében a jogszabályok szigorú büntetést írnak elő a 18. életévét be nem töltött sértettek ellen elkövetett cselekmények esetén. A Büntető Törvénykönyv 197. §-a szerint szexuális erőszakot követ el az, aki szexuális kényszerítést alkalmaz erőszakkal, élet vagy testi épség elleni fenyegetéssel, vagy kihasználja a sértett védekezésre képtelen állapotát.

Megerőszakolta kishúgát

A Kisalföld megkereste a rendőrséget és az ügyészséget is az esettel kapcsolatban. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatta a lapot, hogy szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt büntetőeljárást indítottak. A vármegyei ügyészség azt nyilatkozta, kezdeményezték a férfi letartóztatását, aki megpróbált elszökni a tett helyszínéről.

Szexuális erőszak a Veszprém vármegyében

Az eset sajnos nem egyedi. Júniusban a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság őrizetbe vett egy pétfürdői férfit, aki éveken át zaklathatta nevelt lányát. Szexuális erőszak bűntette miatt indítottak ellene eljárást.

De vannak olyanok is, akik után a rendőrség nyomozást folytat. Jelenleg több, különböző nemzetiségű és korú férfit köröznek Magyarországon, akiket 18 év alatti személyek sérelmére elkövetett szexuális erőszak vádjával keresnek.