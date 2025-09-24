szeptember 24., szerda

Borzalom

Megerőszakolhatta saját kishúgát egy 20 éves férfi

Címkék#erőszak#kórház#húg#bűncselekmény

Egy fiatal férfi szexuálisan bántalmazhatta saját húgát, a település egész lakosságát sokkolta az eset. A férfit azóta letartóztatták.

Először egy közösségi oldalra írták ki, hogy Bőnyben egy 20 éves férfi feltételezhetően megerőszakolta 12 éves húgát - írta meg a Kisalföld. A lap úgy tudja, a kislányt a győri kórházba szállították, ahol műtétet hajtanak végre rajta, bátyja jelenleg előzetes latartóztatásban van.

Fotó: Shutterstock

A szexuális erőszak különösen súlyos bűncselekmény, amelynek esetében a jogszabályok szigorú büntetést írnak elő a 18. életévét be nem töltött sértettek ellen elkövetett cselekmények esetén. A Büntető Törvénykönyv 197. §-a szerint szexuális erőszakot követ el az, aki szexuális kényszerítést alkalmaz erőszakkal, élet vagy testi épség elleni fenyegetéssel, vagy kihasználja a sértett védekezésre képtelen állapotát.

A Kisalföld megkereste a rendőrséget és az ügyészséget is az esettel kapcsolatban. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatta a lapot, hogy szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt büntetőeljárást indítottak. A vármegyei ügyészség azt nyilatkozta, kezdeményezték a férfi letartóztatását, aki megpróbált elszökni a tett helyszínéről. 

Az ügyben a bőnyi polgármester és egy helyi lakos is megszólalt, aki ismerte a családot. Erről bővebben a Kisalföld cikkében olvashatsz. 

Szexuális erőszak a Veszprém vármegyében

Az eset sajnos nem egyedi. Júniusban a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság őrizetbe vett egy pétfürdői férfit, aki éveken át zaklathatta nevelt lányát. Szexuális erőszak bűntette miatt indítottak ellene eljárást. 

De vannak olyanok is, akik után a rendőrség nyomozást folytat. Jelenleg több, különböző nemzetiségű és korú férfit köröznek Magyarországon, akiket  18 év alatti személyek sérelmére elkövetett szexuális erőszak vádjával keresnek.

 

