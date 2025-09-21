Félelem az utcákon: fejszével a kezében járta Veszprémet, egy csapat fiatalt megkergetett

Az Ezt láttam Veszprémben! Facebook-csoport egyik tagja osztotta meg egy bejegyzést, melyben ezt írta: "A lakótelepen (Jutasi út, Halle, Munkácsy, Haszkovó, Stromfeld) leginkább este, de most már nappal is látnak egy idősebb férfit, aki fejszével a kezében sétálgat. Ma a Báthory iskolánál, az éjjel-nappalinál állt egy csapat gyerek és szülő szeme láttára. Tegnap én és a 4 éves kisfiam előtt sétált el. Tettem tegnap este bejelentést a rendőrségen. Kérem, aki látja, tegye meg ő is a bejelentést, hátha történik valami és meg tudjuk a családunkat és egymást védeni, mielőtt tragédia történik. Nézzetek jól körül, mikor kimentek." A bejegyzéshez többen is hozzászóltak, akik szintén látták a fejsze társaságában sétálgató férfit.

A rendőrség előállította a férfit, aki úgy sétálgatott Veszprémben, hogy fejsze volt a kezében

Fotó: Ezt láttam Veszprémben/Facebook

"Szerdán minket is megkergetett a barátaimmal kb. 23:30 körül a kis postával szemben, ki is hívtuk a rendőröket, de sajnos nem találták" - írta a csoport egy másik tagja.

Nincs több fejszelóbálás, elfogták a férfit

Később az eredeti bejegyzés szerzője hozzáírta eredeti soraihoz, hogy a rendőrség elfogta a férfi. Egyébként több hozzászóló is megjegyezte, hogy a fejszés férfi zavartnak tűnt.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szerkesztőségünknek elmondta, hogy a bejelentéseket követően az elkövetőt előállították.