Szolgálatba állt a fiatal juhászkutya

Újabb négylábú taggal bővül a Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet, Nala a a fiatal belga malinois erősíti az intézet csapatát.

Nala a fiatal belga malinois a Büntetés-végrehajtási Intézet szolgálatába állt.

Forrás: Pexels-illusztráció

A fiatal belga malinois őrzi a rendet

Gazdájával Szőke Gábor dv. őrmesterrel él Nala. Az eb nem a intézet tulajdonában áll, hanem az őrmester saját kutyája akivel nap mint nap együtt érkezik és távozik a szolgálatból.

Nala 2024. március 22-én született, és már kölyökkorában különleges kapcsolat alakult ki közte és gazdája között. Sanyi felidézte, hogy amikor a kiskutyákat először meglátta, Nala volt az, aki először odaszaladt hozzá – mintha ő választotta volna gazdáját, és nem fordítva. A kötelék azóta is töretlen, a közös munka és a napi feladatok csak tovább erősítik a kettejük kapcsolatát.

– írja a bv.gov.hu. Nala már kölyökkora óta komoly képzést kapott, először a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság kutyás mentorának iskolájában sajátította el az alapokat, majd a bv-s kiképzésen is állta a sarat.