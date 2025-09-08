Szökött foglyot keres az ajkai rendőrség, senki ne próbálja feltartóztatni!

Tököli Krisztián Dániel 2005. június 7-én Budapesten született. A férfi ellen a Büntető Törvénykönyv 283. §-a szerinti fogolyszökés bűntette miatt folyik eljárás.

Forrás: police.hu

A körözést 2023. december 7-én rendelték el, az ügyben az Ajkai Rendőrkapitányság jár el. A keresett férfi 171–175 centiméter magas, vékony testalkatú, barna, rövidre vágott hajjal és barna szemmel rendelkezik. Bőrszíne világos, arca ovális, állkapcsa kiugró, nagy elálló fülei vannak.

A rendőrség kéri, hogy aki a férfi tartózkodási helyéről, mozgásáról vagy hollétéről bármilyen információval rendelkezik, azonnal értesítse a hatóságokat. Bejelentést lehet tenni személyesen az Ajkai Rendőrkapitányságon (8400 Ajka, Rákóczi utca 1.), telefonon a 88/500-990-es számon, valamint a 112-es segélyhívón is.

Fontos: a férfit ne próbálják meg feltartóztatni, helyette azonnal értesítsék a rendőrséget!