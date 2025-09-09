szeptember 9., kedd

A nagy lopás

1 órája

Közel 100 millió forintot sikkasztott a cseles benzinkutas

Címkék#benzinkút#főnökasszony#sikkasztás#lopás

Az ügy tárgyalása hamarosan megkezdődik.

Farkas Réka

A gyanú szerint egy benzinkutas főnökasszony éveken át csendben gazdagodott a kasszából eltűnt milliókból.

Közel 100 millió forintot csalt ki egy főnökasszony.
Forrás: Pexels-illusztráció

A főnökasszony nem játszott kicsiben

A nagykanizsai nő két kútnál is irányította a munkát, és a pénzkezelés teljes felelőssége az ő kezében volt. A szabály egyszerű volt: ha túl sok készpénz gyűlt össze, tasakba tették, bizonylatot nyomtattak, majd a széfbe helyezték. Papíron minden rendben volt, ám a valóság egészen mást mutatott. A vád szerint a főnöknő ügyesen manipulálta a könyvelést: a pénzt „visszacsatornázta” kamutranzakciókkal, így a könyvek rendezettnek tűntek, miközben a kasszában hatalmas hiány tátongott.

Amikor a hiány már tarthatatlanná vált, a másik kút könyvelésével próbálta eltüntetni a nyomokat. A tulajdonos azonban észrevette, hogy túl sok a sztornó, túl sok a trükk, és belső vizsgálat indult – ekkor derült fény az egész csalásra. 

A nő utolsó, kétségbeesett próbálkozása az volt, hogy kihúzta a számítógépet a hálózatból, mintha technikai hiba történt volna – írja a borsonline.

A széf azonban kinyílt, és a várt 95 millió forint helyett mindössze 2 millió forintot találtak benne.

Vannak akik nagy tételben szeretnek játszani, viszont vármegyénkben sem kell félteni a csalókat és tolvajokat. Bár nem mindegyik a pénzre utazik:

 

