Triatlon
1 órája
Hosszabb lesz a forgalomkorlátozás a főúton
Hosszabb forgalomkorlátozás várható.
Forrás: Facebook/Balatonman
A Balaton-parti triatlonverseny miatt a 710-es főút forgalomkorlátozása a tervezettnél tovább tart, a zárás várhatóan este 20 óráig érvényben marad.
Forgalomkorlátozás
Kérjük a járművezetőket, kiemelt figyelemmel közlekedjenek, a forgalomirányító rendőr jelzéseit kövessék - közölte a police.hu.
1 órája
