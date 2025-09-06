Hosszabb lesz a forgalomkorlátozás a főúton

A Balaton-parti triatlonverseny miatt a 710-es főút forgalomkorlátozása a tervezettnél tovább tart, a zárás várhatóan este 20 óráig érvényben marad.

Hosszabb forgalomkorlátozás várható.

Forrás: Facebook/Balatonman

Forgalomkorlátozás

Kérjük a járművezetőket, kiemelt figyelemmel közlekedjenek, a forgalomirányító rendőr jelzéseit kövessék - közölte a police.hu.