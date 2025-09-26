Teljes útlezárás bénítja le a forgalmat Veszprémben hamarosan

A hét utolsó napjára érdemes előre megtervezni az útvonalat azoknak, akik a megyeszékhelyen közlekednének. Szeptember 28-án, vasárnap délelőtt ugyanis egy futóverseny miatt hosszabb időre elterelik a forgalmat egy kulcsfontosságú útszakaszon. A korlátozás nemcsak az autósokat, de a tömegközlekedést és a helyi lakosokat is érinti - írja a Veszprém vármegyei rendőrség.

Futóverseny miatt teljes útlezárás lesz Veszprém központjában

Forrás: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség

Futóverseny miatt teljes útlezárás lesz Veszprém központjában

8 és 12 óra között teljes útlezárás lesz érvényben a Jutasi út, a Halle utca és a Munkácsy Mihály utcai körforgalom közötti szakaszon. A lezárás ideje alatt az érintett részeken nem lehet közlekedni, a forgalmat rendőrök és forgalomirányítók segítik majd. A szervezők azt kérik, hogy mindenki fokozott figyelemmel kövesse az ideiglenes jelzéseket és utasításokat. A korlátozás oka egy futóverseny, amely számos résztvevőt és nézőt vonz, ezért különösen fontos a közlekedési rend fenntartása és a balesetek megelőzése. Aki teheti, kerülje el az érintett területet vagy válasszon másik időpontot az utazásra.