Teljes útlezárás bénítja le a forgalmat Veszprémben hamarosan

Címkék#útlezárás#futóverseny#veszprém#körforgalom#útvonal#Jutasi út

Ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani szeptember 28-án délelőtt, amely érinti Veszprém egyik legforgalmasabb szakaszát. A teljes útzár órákon át tart majd.

Bogdán Katalin

A hét utolsó napjára érdemes előre megtervezni az útvonalat azoknak, akik a megyeszékhelyen közlekednének. Szeptember 28-án, vasárnap délelőtt ugyanis egy futóverseny miatt hosszabb időre elterelik a forgalmat egy kulcsfontosságú útszakaszon. A korlátozás nemcsak az autósokat, de a tömegközlekedést és a helyi lakosokat is érinti - írja a Veszprém vármegyei rendőrség.

Forrás: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség

8 és 12 óra között teljes útlezárás lesz érvényben a Jutasi út, a Halle utca és a Munkácsy Mihály utcai körforgalom közötti szakaszon. A lezárás ideje alatt az érintett részeken nem lehet közlekedni, a forgalmat rendőrök és forgalomirányítók segítik majd. A szervezők azt kérik, hogy mindenki fokozott figyelemmel kövesse az ideiglenes jelzéseket és utasításokat. A korlátozás oka egy futóverseny, amely számos résztvevőt és nézőt vonz, ezért különösen fontos a közlekedési rend fenntartása és a balesetek megelőzése. Aki teheti, kerülje el az érintett területet vagy válasszon másik időpontot az utazásra.

 

