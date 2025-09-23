szeptember 23., kedd

Tárgyalás

59 perce

Súlyos sérüléseket okozott a tapolcai gázoló

Címkék#baleset#Gyalogos#gázolás

Szeptember 24-én tárgyalást tart a Tapolcai Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, aki egy gyalogátkelőhelyen gázolt el egy járókelőt.

Szilas Lilla

A vádlott 2023. április 12-én kora délután Tapolcán, derült időben, nappali fényviszonyok mellett, száraz úton, erős forgalomban közlekedett autójával. Balra kanyarodás után az autóbusz-pályaudvarnál lévő gyalogátkelőnél nem adott elsőbbséget a balról érkező gyalogosnak, és járműve elejével elütötte őt – írja birosag.hu a gázolással kapcsolatban. 

A gázolás következtében a gyalogos 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett
Fotó: Getty Images/iStockphoto

Gázolás: súlyos sérüléseket szenvedett a gyalogos

A balesetben a gyalogos a jobb bokáján és a bal kulcscsontján törést szenvedett, amelyek 8 napon túl gyógyuló sérüléseknek számítanak. A sérülések következtében maradandó károsodás alakult ki: a jobb boka mozgása beszűkült, és a jobb lábfejen érzészavar jelentkezett, ami súlyos egészségromlásnak minősül.

A baleset azért történt, mert a vádlott megszegte a KRESZ 43. § (1) bekezdését, amely előírja, hogy a gyalogátkelőhelyen a gyalogosnak elsőbbséget kell adni.

 

