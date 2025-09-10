Golfütővel és vascsővel támadtak rá egy családra a Balatonnál

Súlyos testi sértés bűntett kísérlete és felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés bűntette miatt indított eljárást a Balatonalmádi Rendőrkapitányság ismeretlen tettesek ellen, akik szeptember 8-án este megjelentek Papkeszin egy családi házánál, majd az ott tartózkodókat lefújták gázspray-vel, valamint egy 30 éves férfit vascsővel és golfütővel többször megütöttek. A gyors rendőri intézkedéseknek köszönhetően a balatonalmádi nyomozók másnapra azonosították az egyik elkövetőt, és a 24 éves férfit balatonkenesei otthonában elfogták.

A tettes előző nap ismerte meg a sértettet, akivel később Berhidán összeverekedett. Emiatt garázdaság vétsége miatt is felelősségre vonták. Társa, egy 20 éves székesfehérvári lakos önként jelentkezett a Balatonalmádi Rendőrkapitányságon, ahol őt is gyanúsítottként hallgatták ki. A rendőrök a 24 éves elkövetőt őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását - írja a police.hu.