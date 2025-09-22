szeptember 22., hétfő

Elsőbbségadás

1 órája

Majdnem gyalogosgázolás lett a türelmetlenség vége (videó!)

Címkék#rendőrség#gyalogos#elsőbbség#bírság

A Veszprém vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán osztott meg egy videót arról, hogyan hajtott át a sofőr a zebrán, mikor a gyalogosok már megkezdték az átkelést.

Szilas Lilla

A KRESZ szerint a kijelölt gyalogos átkelőhelyen a gyalogosnak elsőbbsége van a járművekkel szemben. Emiatt a sofőröknek olyan sebességgel kell megközelíteni a zebrákat, hogy ha szükséges, meg tudjanak állni a gyalogosok elsőbbségét biztosítva.

A türelmetlen sofőr a gyalogosok tesi épségét kockáztatta
A türelmetlen sofőr a gyalogosok tesi épségét kockáztatta
Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség / Facebook

A videón látszik, hogy a gyalogosok már leléptek a zebrára, mikor az autós egy kisebb kerülőt téve áthajtott előttük. A szabálysértésben most nem történt sérülés, de nemtörődömségek könnyen balesetet okozhatnak. 

Nem adta meg az elsőbbséget a gyalogosoknak

Te úgy közelíted meg a gyalogos átkelőhelyet, hogy meg is tudod adni az elsőbbséget? Ezúttal bírságot kapott a sofőr, de sajnos az ilyen figyelmetlenség sokszor balesethez vezet. Lassíts, figyelj és vigyázz másokra! .....hogy mindenki hazaérjen!

– írja a Veszprém vármegyei rendőrség a bejegyzéshez

 

 

