2 órája
Majdnem gyalogosgázolás lett a türelmetlenség vége (videó!)
A Veszprém vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán osztott meg egy videót arról, hogyan hajtott át a sofőr a zebrán, mikor a gyalogosok már megkezdték az átkelést.
A KRESZ szerint a kijelölt gyalogos átkelőhelyen a gyalogosnak elsőbbsége van a járművekkel szemben. Emiatt a sofőröknek olyan sebességgel kell megközelíteni a zebrákat, hogy ha szükséges, meg tudjanak állni a gyalogosok elsőbbségét biztosítva.
A videón látszik, hogy a gyalogosok már leléptek a zebrára, mikor az autós egy kisebb kerülőt téve áthajtott előttük. A szabálysértésben most nem történt sérülés, de nemtörődömségek könnyen balesetet okozhatnak.
Nem adta meg az elsőbbséget a gyalogosoknak
Te úgy közelíted meg a gyalogos átkelőhelyet, hogy meg is tudod adni az elsőbbséget? Ezúttal bírságot kapott a sofőr, de sajnos az ilyen figyelmetlenség sokszor balesethez vezet. Lassíts, figyelj és vigyázz másokra! .....hogy mindenki hazaérjen!
– írja a Veszprém vármegyei rendőrség a bejegyzéshez.
