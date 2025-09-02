szeptember 2., kedd

Borzalom

1 órája

Gyerekgyilkost keres a rendőrség, ez a férfi ölhette meg a kis Hannát

Címkék#rendőrség#Hanna#gyerekgyilkosság

A rendőrség a lakosság segítségét kéri Jakab Dávid megtalálásához, akit a Miskén eltűnt és tragikusan elhunyt kislány meggyilkolásával gyanúsítanak.

Veol.hu

A 22 hónapos Hanna keresését hétfőn drónokkal, kutyás egységekkel és önkéntesekkel végezték, és estére megtalálták a gyermek holttestét. A hatóság szeptember 1-jén elfogatóparancsot adott ki a 2000-ben Kalocsán született férfi ellen, akit gyerekgyilkosság, emberölés miatt köröznek.

Gyerekgyilkossággal vádolják Jakab Dávidot
Gyerekgyilkossággal vádolják Jakab Dávidot
Forrás: police.hu

A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a férfit, azonnal értesítse őket, vagy hívja a 112-es segélyhívót. Elérhetőség: Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság, 6000 Kecskemét, Batthyány utca 14., Tel.: +36 (76) 513-300.

Rengetegen keresték a kislányt, nem sejtették, hogy gyerekgyilkosság áll a háttérben

A baon.hu beszámolója szerint a 22 hónapos Hanna felkutatására hétfőn nagyszabású akció indult Miskén. Rendőrök, polgárőrök, speciális mentőcsapatok, drónok és keresőkutyák mellett önkéntes civilek is részt vettek a keresésben, a település sportpályáján kialakított irányítási központból összehangolva az erőfeszítéseket.

A keresésről itt olvashat részletesebben. 

 

